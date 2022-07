தமிழ்நாடு இரண்டாக பிரிக்கப்படுமா? - நயினாரையும் வைத்துக்கொண்டே அப்படி ஒரு பதில் சொன்ன விகே சிங்!

Thirunelveli

நெல்லை : தமிழ்நாட்டை இரண்டாக பிரிக்கும் திட்டம் இல்லை என்றும், தமிழ்நாடு ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் தான் என்றும் மத்திய அமைச்சர் வி.கே.சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை இரண்டாகப் பிரிக்க வேண்டும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று பேசிய நிலையில் அவரைப் பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் வி.கே.சிங்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேச்சைத் தொடர்ந்து சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், பாஜகவின் நயினார் நாகேந்திரன் தமிழ்நாட்டை இரண்டாகப் பிரிக்க வேண்டும் என்றார். அதற்கு திமுகவின் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பதிலளித்தார். ஆனாலும், இன்னும் அந்த சர்ச்சை தொடர்ந்து வருகிறது.

