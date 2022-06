கையில் ஆயுதம்..ஹோட்டல்,பெட்ரோல் பங்க்,டாஸ்மாக் கடைகளில் மிரட்டிய கும்பல்..கொத்தாக அள்ளிய போலீஸ்

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: கையில் அரிவாளுடன் சுற்றித்திரிந்த ஆறுபேர் கொண்ட கும்பல், நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி, வீரவநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசித்த மக்களை அச்சுறுத்தினர். இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்கள் அரிவாளைக் காட்டி பெட்ரோல் பங்க், உணவகம் டாஸ்மாக் ஊழியர்களை தாக்கி பொருட்களை பறித்து சென்ற சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் ரவுடிகள் கொட்டத்தை அடக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை காவல்துறையினர் எடுத்து வந்தாலும் தென் மாவட்டங்களில் ரவுடிகளின் அட்டாகசம் அதிகரித்து வருகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 'வாரியம்’.. 3 எம்.எல்.ஏக்களும் நியமனம்!

வெள்ளிக்கிழமை இரவு நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மக்களை ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் கையில் அரிவாளுடன் அச்சுறுத்தி வந்தது.

English summary

The gang, which consisted of six people with scythes in their hands, roamed around areas including Cheranmakhadevi and Veeravanallur near Ambasamudram in Nellai district and threatened people. The incident in which a motorcyclist attacked a petrol punk and a restaurant Tasmac employee with a scythe and snatched goods has caused tension.