இப்படியே போனால் அரசுக்கு தடை ஏற்படும்! தேர்தலில் தோத்துடுவாங்க! சாபம் விடும் இந்து முன்னணி தலைவர்..!

திருநெல்வேலி : மக்களுக்கான திட்டங்களில் வேகம் காட்டுவதை விட இந்து கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் கொச்சைப்படுத்துவதிலையே தமிழக அரசு வேகம் காட்டி வருவதாக இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் கூறியுள்ளார்.

இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் இன்று நெல்லை மாவட்டம் தியாகராஜ நகரில் நிர்வாகி ஒருவரின் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்த அரசாங்கம் நாத்திக அரசாங்கம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத அரசாங்கம் இந்த அரசுடன் கூட்டணியில் இருப்பவர்கள் தேசவிரோத கூட்டணிக் கட்சிகளாக உள்ளது என்றார்,

Hindu munnani state leader Kadeswara Subramaniam has said that the Tamil Nadu government is speeding up the misglorification of Hindu culture rather than speeding up programs for the people.