'இந்துக்கள் சாதி கடந்து ஒன்றிணையணும்.. இல்லையெனில் ஆபத்து'.. பகீர் கிளப்பும் கிருஷ்ணசாமி

Thirunelveli

நெல்லை: புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் நெல்லையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தலைமை தாங்கினார். இதனை தொடர்ந்து நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த கிருஷ்ணசாமி கூறியதாவது:-

இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசு என்று எந்தவிதமான தொகையும் அறிவிக்கப்படவில்லை. வெறும் பொருட்கள் மட்டுமே அரசு கொடுக்கிறது. கடந்த அ.தி.மு.க அரசு வழங்கிய பொங்கல் சிறப்பு நிதியை தற்போது நிறுத்தி விட்டு பொருட்கள் மட்டும் வழங்கினால் ஏற்கனவே மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ன செய்வார்கள்?

English summary

Hindus must unite across castes. If not, the country is in danger, said puthiya tamilagam katchi leader Krishnasami. He has also said that he will contest the urban local elections alone