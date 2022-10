41 ஆண்டு! கரண்ட் இல்லாமல் தவித்த கிராமம்.. அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்த மனித உரிமை ஆணையம்!

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள திருப்பணிபுரம் என்ற கிராமத்தில் 41 ஆண்டுகளாக மின்சார வசதி இல்லாமல் இருந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் அந்த கிராமத்துக்கு மின் வசதி வழங்க மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்து இருக்கிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகா அருகே உள்ள கிராமம் திருப்பணிபுரம்.

மலை கிராமமான இப்பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக மின் வசதி இல்லாமல் இருந்து வந்துள்ளது.

English summary

Tiruppanipuram, a village near Ambasamudram in Tirunelveli district, has been without electricity for 41 years. In this situation, the Human Rights Commission has issued an order to provide electricity to the village.