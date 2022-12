தமிழகத்தில் மாற்றமா? நோ சான்ஸ்.. பகல் கனவில் பாஜக.. பிரதமர் மோடி, ஜேபி நட்டா மீது வைகோ ‛அட்டாக்’

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: ‛‛மத ஒற்றுமைக்கு ஆபத்தாக பேரபாயமாக நரேந்திரமோடி அரசும், அரசை இயக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் பயங்கரவாதமும் திகழ்கிறது. தமிழகத்தில் மாற்றம் நிகழும் என சொல்லும் ஜேபி நட்டாவின் கருத்து பட்ட பகல் கனவு. 2024ல் திமுக தலைமையிலான இப்போதைய கூட்டணியே மீண்டும் வெற்றி பெறும்'' என திருநெல்வேலியில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆக்ரோஷமாக தெரிவித்தார்.

திருநெல்வேலி பொதிகை நகரில் மதிமுக நிர்வாகியும், முன்னாள் மாவட்ட உறுப்பினருமான டானியல் ஆபிரகாம் இல்லத்தில் திருமண நிகழ்ச்சி நடந்தது.

நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டு மணமக்கள் இமானுவேல் - சாமிலி தம்பதியை வாழ்த்தினார். இதனை தொடர்ந்து வைகோ பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

The Narendra Modi government and the RSS terror that runs the government are a danger to religious unity. JP Natta's comment that change will happen in Tamil Nadu is a daydream. In 2024, the current alliance led by DMK will win again'' said Madhyamik General Secretary Vaiko aggressively in Tirunelveli.