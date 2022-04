“மாவுக்கட்டு” எஸ்ஐ கழுத்தை அறுத்த குடிகாரர் ஆறுமுகம்! பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்தால் எலும்பு முறிவு!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : நெல்லை சுத்தமல்லி அருகே கோயில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் காவல் உதவி ஆய்வாளரை சரமாரியாக கத்தியால் குத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் கழிப்பறையில் வழுக்கி விழுந்ததால் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

நெல்லை மாவட்டம் சுத்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிபவர் மார்க்ரெட் கிரேஸி இவர் நேற்றிரவு சுத்தமல்லி அடுத்த பழவூரில் கோயில் திருவிழா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தார்.

Police say a man has been arrested for stabbing a female police sub inspector who was on security duty at a temple near Nellai Suthamalli. meanwhile the accused admitted in hospital for bone fracture in hand due to slipped in toilet.