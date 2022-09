ஆர்.எஸ்.எஸ். வளர வளர நாடு ஆபத்தை நோக்கிச் செல்கிறது! கவலை தெரிவிக்கும் திருமாவளவன்!

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: பாஜகவும், ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பும் வளர வளர நாடு ஆபத்தை நோக்கிச் செல்வதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பேரம்பாக்கத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகியின் இல்ல மணவிழாவில் கலந்துகொண்ட அவர் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், பாஜகவையும், ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பையும் இந்தியாவின் அரசியல் பேரிடர் என்று சொன்னால் கூட அது மிகையாகாது என திருமா பேசியிருக்கிறார்.

தொடர் குண்டு வீச்சுகள்- தமிழகத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கான அனுமதியை வாபஸ் பெற கோரி திருமாவளவன் மனு!

VCK Leader Thol. Thirumavalavan has expressed his concern that the country is heading towards danger if RSS and BJP Organization grows. He said this while participating in a program of the VCK Party in Tiruvallur district.