சீனுக்கு வந்த அன்புமணி மனைவி.. 736 பானைகளை கொண்டு உலக சாதனை! தமிழ்நாடு அரசுக்கு அவசர கோரிக்கை

Thiruvallur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவள்ளூர்: தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு உலக சாதனை படைக்கும் வகையில் தமிழர்களின் அடையாளங்கள் வரையப்பட்ட 736 பானைகளின் கண்காட்சியில் பசுமைத் தாயகம் தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவரும், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸின் மனைவியுமான சவுமியா அன்புமணி பங்கேற்று தமிழின் சிறப்புகள் குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்தூர் அருகே கிழ்ச்சேரியில் அமைந்து உள்ள கிரைஸ்ட் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா மற்றும் சாதனை விழா பாரம்பரியத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பசுமைத் தாயகம் தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் சவுமியா அன்புமணி விர்ச்சூ புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்பின் முதன்மை தீர்ப்பாளர் கார்த்திகேயன் வெங்கடேசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதுவரை 40.. ஆன்லைன் சூதாட்ட தற்கொலை.. தமிழ்நாடு அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் சொல்லும் முக்கிய ஐடியா!

English summary

Soumya Anbumani, the head of Pasumai thayagam and the wife of PMK president Anbumani Ramadass, participated in the exhibition of 736 pots with the symbols of Tamils in order to create a world record for the equality Pongal festival held at the private Arts and Science College and talked about the merits of Tamil.