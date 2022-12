திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஏற்றப்பட்ட பரணி தீபம்.. இன்று மாலை மகாதீபம்.. பலத்த பாதுகாப்பு

Thiruvannamalai

oi-Nantha Kumar R

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவில் கருவறையில் வேதமந்திரங்கள் முழங்க பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்பட ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

இன்று மாலை 6 மணிக்கு 2,668 அடி உயர மலையில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ளதால் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலையில் பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலாக கருதப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் 10 நாட்கள் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா கொண்டாடப்படும். இந்த ஆண்டுக்கான கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கடந்த 27 ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.

English summary

In the Tiruvannamalai Annamalaiyar temple, at 4 in the morning, Parani Deepam was lit in the sanctum sanctorum to chant Vedic mantras. A large number of devotees, including Minister of Hindu Religious Endowments Shekharbabu, had darshan of Sami. Today at 6 pm, Karthikai Mahadeepam will be lit on the 2,668 feet high mountain. Heavy police security has been provided as lakhs of devotees are expected to participate in this.