லகானை பிடித்த அன்பில் மகேஷ்.. “ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி”.. குதிரை வண்டியில் ஏறி சீறிப்பாய்ந்த அமைச்சர்!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர் : திருவாரூரில் பசுமை பள்ளி திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, பின்னர், குதிரை வண்டியில் ஏறி, உற்சாகமாக ஓட்டிச் சென்றார். சுமார் 2 கி.மீ தூரம் வரை குதிரை வண்டியில் சென்று, மற்றொரு அரசுப் பள்ளியில் பசுமை பள்ளி திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பசுமை பள்ளி திட்டத்தை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் 27 மாவட்டங்களில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் வேளாண்மை துறைகளில் சிறந்து விளங்க முடியும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi, who inaugurated the green school project in Thiruvarur, later rode on a horse-drawn car. He traveled about 2 km in a horse cart and started a green school program in another government school.