நெல்லுக்கு 2500.. கரும்புக்கு 4 ஆயிரம் எங்கே? ஏக்கத்தோடு பட்ஜெட்டை வரவேற்கிறோம் - பி.ஆர்.பாண்டியன்

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் : திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் 1 குவிண்டால் நெல்லுக்கு ரூ 2,500 கரும்புக்கு 4 ஆயிரம் வழங்குவோம் என தமிழக முதல்வர் அறிவித்திருந்தார் எனவும், இரண்டு வேளாண் பட்ஜெட் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து வாய் திறக்காதது விவசாயிகளுக்கு பெருத்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான வேளாண் நிதி நிலை அறிக்கையை இன்று சட்டப்பேரவையில் தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார்.

பனைத்தொழிலுக்கு சிறப்பு அங்கிகாரம், டிஜிட்டல் விவசாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெற்ற நிலையில் பலரும் வரவேற்பையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

P.r.Pandian said it was a great disappointment to the farmers that the two budgets have been completed.