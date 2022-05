‘தந்தை அன்பின் முன்னே’..! படுத்த படுக்கையாய் அப்பா! தாலி கட்டிய கையோடு மகன் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் :திருவாரூரில் திருமணம் நிச்சயக்கப்பட்ட நிலையில் திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதால், திருமணம் முடிந்தவுடன் மணக்கோலத்தில் மருத்துவமனைக்கு வந்து தந்தையிடம் மகன் ஆசி பெற்ற சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் பகுதியை சேர்ந்த செல்வமணி என்பவரின் மகன் மணிகண்டனுக்கு நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது.

ஆனால், மணிகண்டன் தந்தைக்கு நேற்றைய முன் தினம் திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், அவர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

The father was admitted to the hospital in Thiruvarur due to sudden illness while getting engaged. The incident where the son came to the hospital after the marriage and got the blessing of the father from the father has caused resilience.