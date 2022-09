அரக்கர்கள்.. டாட்டூ.. குவைத்தில் தமிழர் கொலை.. முகத்தை பார்த்து அதிர்ந்த மனைவி! காரணமே அந்த பெண்தான்

Thiruvarur

oi-Shyamsundar I

திருவாரூர்: குவைத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட தமிழரின் உடல் நேற்று அவரின் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது. இந்த நிலையில் வீட்டிற்கு வந்த கணவருடன் உடலை பார்த்த மனைவி, முகத்தில் மோசமான காயங்கள் இருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் லட்சுமாங்குடி பகுதியை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமரன். உள்ளூரில் வேலை கிடைக்கவில்லை என்று கூறி இவர் குவைத்துக்கு கடந்த 3ம் தேதி வேலைக்கு சென்றார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 8ம் தேதி இவர் அங்கு சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார். ஒட்டகம் மேய்ந்து வந்த அவரை, அவரின் முதலாளி சுற்றுக்கொன்றதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

What does the wife of the Tamilian who died in Kuwait say about the tragedy?