திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சுகர் ப்ரீ லட்டுவா?.. திருமலை தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பு

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவில் லட்டு பிரசாதத்தில் சர்க்கரை அளவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என பக்தர் ஒருவர் நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதற்கு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விளக்கம் அளித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

நாட்டின் புகழ்பெற்ற 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றான திருப்பதி கோயில் வைகானஸ ஆகம முறையைப் பின்பற்றி பூஜை நடைபெறும் கோயிலாகும். இக்கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களுக்கு லட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

இந்த நடைமுறை கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் சம்பிரதாயமாகும். வழக்கமாக மற்ற கோயில்களில் வழங்கப்படும் லட்டை விட இங்கு வழங்கப்படும் லட்டு அளவில் பெரியது என்பதோடு, இதன் சுவையே அலாதியானது.

திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அள்ளிக்கொடுத்த பக்தர்கள்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

English summary

The Tirumala Tirupati Devasthanam has declared that the news circulating in some media for the past two or three days that sugar-free laddu prasad is being served to diabetic patients at the Tirupati Esummalayan temple is wrong.