தாராபுரத்தில் ஷாக்.. தனியார் பள்ளியில் 15 மாணவர்களுக்கு கொரோனா.. கட்டுப்பாடுகளை மீறி எப்படி பரவியது?

Tiruppur

oi-Rayar A

திருப்பூர்: தாராபுரத்தில் தனியார் பள்ளியில் 15-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் பள்ளிக்கு ஒரு வாரம் விடுப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாராபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதியில் கடந்த 20 நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்தது. இதனால் சளி மற்றும் காய்ச்சல் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகள் அனைவருக்கும் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் தினசரி கொரோனா பரிசோதனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்தியா வரும் பயணிகளுக்கு விமான நிலையங்களில் 2 வகையான கொரோனா பரிசோதனைகளுக்கு ஏற்பாடு!

English summary

The confirmation of corona infection to more than 15 students at a private school in Dharapuram has come as a shock. The school has thus been declared a week off