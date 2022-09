குடும்ப பாரம்.. சிதைந்து போன தலை! காட்டுப்பாதையில் துடித்து அடங்கிய உயிர்! திடுக்கிட்ட திருப்பூர்!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம அருகே தலையில் கல்லை போட்டு பெண் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், உடலை கைப்பற்றியுள்ள போலிசார் அவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஊதியூர் அருகே நிழலி கிராமம், வஞ்சிபாளையம், கரியாக்கவுண்டன் புதூர் பகுதியை சேர்ந்த ரத்தனசாமி என்பவரின் மனைவி ரேவதி . இவர் தனது 8 வயதான மகன் ஹரிஷ் மற்றும் கணவருடன் வசித்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் ரேவதி வஞ்சிபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பனியன் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளார். மேலும் வேலை முடிந்து தனது வீட்டிற்கு செல்வதற்கு ரேவதி காட்டுப்பாதை வழியாக நடந்து வருவது வழக்கம்.

5 வருஷ காதல்.. தூக்கி எறிஞ்சிட்டா.. அதான் தனியே வரவழைத்து பலாத்காரம் செய்து கொலை.. காதலன் பகீர்

English summary

A woman was found dead by pelting her head with a stone near Kangeyama in Tirupur district, the police who seized the body are investigating whether she was raped and murdered.