செந்தில்பாலாஜி vs அண்ணாமலை.. முற்றும் மோதல்.. 'மன்னிப்பு கேட்க முடியாது'.. அண்ணாமலை திட்டவட்டம்!

Tiruppur

oi-Rayar A

திருப்பூர்: தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜிக்கும், தமிழ்நாடு பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் இடையே கடந்த சில நாட்களாக கடும் வார்த்தை போர் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் செயற்கையான மின் தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தி தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து அதிக விலைக்கு மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய திமுக அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது என்று அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டி இருந்தார்.

English summary

I will not apologize for the comment I made regarding the electricity sector. Tamil Nadu BJP leader Annamalai said that if Minister Senthilpalaji's case continues, he will meet it legally