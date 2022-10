இதுதான் பிரச்சினையே! அதிகாரம் இன்று என்னிடம் இருந்திருந்தால்! அன்புமணி சொன்னாரு பாருங்க ஒரு விளக்கம்

Tiruppur

திருப்பூர் : தமிழகத்தில் தற்போது மக்களை பிரிக்கின்ற சூழல் இருக்கிறது. நாங்கள் மக்களை சேர்ப்போம். பிரிக்கமாட்டோம் எனவும், சில கட்சிகள் ஜாதி, மதம், மொழி, இனத்தை வைத்து மக்களை பிரிக்கிறது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்ஸ் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில், அரசியல் விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது, " தமிழ்நாடு மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது நமது கடமை. உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது உங்களுக்கே தெரியவில்லை. இந்தியா ஜனநாயக நாடு. உங்களுக்கு நல்லது செய்பவர்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

நான் அவ்வளவு பேசிய பிறகு அந்த அம்மா கேட்ட கேள்வி இருக்கே.. பொதுக்கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் வேதனை!

