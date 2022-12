125 ஆடுகள் விற்றால் ரஃபேல் வாட்ச் வாங்கலாம்.. அண்ணாமலைக்கு குட் ஷெபர்டு பட்டம்..சிவசேனாதிபதி கிண்டல்

Tiruppur

திருப்பூர்: தமிழ்நாட்டில் 125 ஆடுகள் விற்றால் தான் ரூ.5 லட்சத்திற்கான ரஃபேல் வாட்ச் வாங்க முடியும் என்றும், அண்ணாமலை வாங்கிய ரகசியத்தை தங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று திமுக நிர்வாகி கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை முன்னிட்டு சிறந்த ஆடு மேய்ப்பர் என்ற பட்டத்தையும் கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி அண்ணாமலைக்கு கொடுத்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரம் அரசியலில் தொடர்ந்து விவாதமாகி வருகிறது. மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ரஃபேல் வாட்சிற்கான ரசீதை வெளியிட முடியுமா என்று சவால் விட்டும், இதுவரை ரசீது வெளியிடப்படவில்லை.

அண்ணாமலை சொல்வது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா? கடுகடுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

ஏப்ரல் மாதத்தில் ரஃபேல் வாட்ச்சிற்கான பில் வெளியிடப்படும், டீ கடையில் பேசும் போது ரசீது வெளியிடப்படும் என்று அண்ணாமலை பதிலளித்து வருகிறார். இருப்பினும் திமுகவினர் ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரம் குறித்து தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

DMK executive Karthikeya Shivsenadhipati has said that only if they sell 125 goats in Tamil Nadu, they can buy a Rafale watch worth Rs. Apart from that, Shiv Sena president Karthikeya has also given Annamalai the title of Best Goat Shepherd on the occasion of Christmas Day.