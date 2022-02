ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் காமெடி நாடக கம்பெனி.. மோடி எங்கள் டாடி என சரணாகதி அடைந்துவிட்டார்கள்! முதல்வர் தாக்கு

Tiruppur

oi-Vigneshkumar

திருப்பூர்: இந்தியா முழுமைக்கும் சமூகநீதிக் கருத்தியலை மலர வைப்பதற்கான முயற்சியில், என்னை நானே ஒப்படைத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன் என்று கூறிய திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக மற்றும் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களைக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் இறங்கியுள்ளன.

திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாகத் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தார்.

English summary

Chief Minister Stalin says his only aim is to make social justice across the nation: Chief Minister Stalin campaign for urban local elections in Tiruppur.