முதலீடு செய்த பணம் எங்கடா? நண்பனின் மகனையே கடத்திய உயிர் தோழன்.. கடைசியில் நடந்த சோகம்!

Tiruppur

oi-Halley Karthik

திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே ரூ.5 கோடி கேட்டு சிறுவனை கடத்திய நபர், காவல்துறையினர் தன்னை நெருங்கியதையடுத்து செய்வதறியாது தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளத்தை சேர்ந்த ராகேஷ் என்பவர்தான் இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது என்பதும், இதற்கு முன்னர் சிறுவனின் தந்தைக்கும் ராகேசுக்கும் தொழிற் பகை இருந்துள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

தொழில் பகையால் சிறுவனை கடத்தி, பின்னர் என்ன செய்வதென தெரியாமல் தூக்கிட்டு ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A man who kidnapped a boy for Rs 5 crore near Tirupur and hanged himself after being approached by the police has caused a great shock. Investigation has revealed that Rakesh from Kerala was involved in this abduction incident and before this the boy's father and Rakesh had a professional enmity. The incident where a man committed suicide by abducting a boy due to professional enmity and not knowing what to do after that has caused a great shock.