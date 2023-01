"ஆ".. ஆடைகளை களைந்து.. தோட்டத்தில் அந்த "கோலத்தில்" நின்ற பெண்கள்.. அதிர்ந்த இளைஞர்.. உறைந்த உடுமலை

Tiruppur

oi-Hemavandhana

திருப்பூர்: திடீரென 2 பெண்கள் ஆடைகளை களைந்து நின்றதை பார்த்து, அந்த இளைஞர் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் நின்றார்.. இப்படி ஒரு சம்பவம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடந்துள்ளது.

உடுமலை ஜோத்தம்பட்டி பகுதியிலுள்ள சங்கர் என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டம் ஒன்று உள்ளது.. இங்கு தன்னுடைய மகளுடன் அவர் வசித்து வருகிறார்... சம்பவத்தன்று அவர் வீட்டைப் பூட்டி விட்டு வெளியே சென்றுள்ளார்.

ஆள் நடமாட்டம் அவ்வளவாக இல்லாத நேரத்தில், 4 பெண்கள் தோட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள்.. அவர்களில் 2 பேர் தோட்டத்துக்கு வெளியே நின்றுகொண்டு, நோட்டம் போட ஆரம்பித்தனர்..

English summary

Tiruppur crime and two women arrested for trying to steal by breaking the lock of a house near udumalai