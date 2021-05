மனிதநேயம்.. ஆதரவற்றவர்களுக்கு சொந்த செலவில் உணவு, தண்ணீர்.. அசத்திய திருப்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜோதிமணி

Tiruppur

திருப்பூர்: ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் பிளாட்பாரத்தில் இருக்கும் பிச்சைக்காரர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர் பாட்டில் வழங்கி திருப்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜோதிமணி அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த தளர்வுகள் அற்ற முழு ஊரடங்கை கையில் எடுத்துள்ளது.

லட்சத்தீவுகளில் ஒடுக்குமுறை- மத்திய அரசு பிரதிநிதி பிரபுல் பட்டேலை திரும்பப் பெற சீமான் வலியுறுத்தல்

தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு கடந்த 24-ம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்டது. 31-ம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்.

English summary

Tirupur Inspector Jyoti Mani has captivated everyone by providing food and bottled water to the helpless and beggars on the platform