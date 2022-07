வெளிய வா தல! ‘சூட்டிங்’ பண்ண வந்த ‘ஏகே’வை சூழ்ந்து கொண்ட ரசிகர்கள்! திணறிப் போன திருச்சி! மாஸ் தான்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : நடிகர் அஜித் வந்திருக்கும் தகவல் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பரவிய நிலையில் திருச்சி மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் ரைபிள் கிளப் முன்பு குவிந்தனர். தல தல என நடிகர் அஜித்தை அழைத்து கூச்சல் போட்டபடி இருந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

திருச்சி மாநகர ஆயுதப்படை வளாகத்தில் ரைபிள் கிளப் உள்ளது. இங்கு 47-வது மாநில துப்பாக்கி சுடும் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 24ம் தேதி தொடங்கிய போட்டிகள் 31ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 1200 போட்டியாளர்கள் பங்கு பெறுகின்றனர்.

மேலும் 16 வயது சபியுத், 19 வயதினருக்கான யூத், 21 வயதினருக்கு ஜூனியர், 21ல் இருந்து 45 வயதினருக்கான சீனியர், 45 வயதில் இருந்து 60 வயதிற்கான சீனியர் மாஸ்டர் ஆகிய பிரிவின் கீழ் போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

விடாத ஜாபர் சேட் விவகாரம்! அமைச்சர் ஐ.பி.க்கு வந்த சோதனை! ’4 மணி நேரம்’ விசாரித்த அமலாக்கத்துறை!

English summary

As news of actor Ajith's arrival spread through social media, thousands of fans from not only Trichy but also nearby districts gathered in front of the Rifle Club. There was a heavy traffic jam by his fans