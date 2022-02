Trichirappalli

திருச்சி : திருச்சி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் குட்கா கடத்திய பாஜக மாவட்ட பொதுச்செயலாளரை பிடித்த தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், குட்கா மற்றும் புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்து அவரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர்

வாகன சோதனையில் வசமாய் சிக்கிய பாஜக செயலாளர்..குட்கா கடத்தல்காரராம்.. திருச்சியில் கம்பியை கவுண்டிங்

தமிழகத்தில் வரும் 19-ம் தேதி நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளது.

இதை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் அதிகாரிகள் , பறக்கும் படையினர் அதிரடி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதில் பணம், நகை, பரிசுப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

BJP district general secretary abducted by Gutka on a two-wheeler near Trichy, Gutka and tobacco products were confiscated and he was handed over to the police.