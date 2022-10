புரட்டாசி 3வது சனி.. 'கோவிந்தா' முழக்கத்துடன் நம்பெருமாளை வழிபட ஸ்ரீரங்கத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்!

Trichirappalli

oi-Mohan S

திருச்சி: திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ஆலயத்தில், புரட்டாசி மாதம் 3-வது சனிக்கிழமையொட்டி, தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர். நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து நம்பெருமாளை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.

புரட்டாசி மாதம் நம்பெருமாளுக்கு உகந்த மாதமாகும். இம்மாதத்தின் சனிக்கிழமைகளில் பக்தர்கள் விரதமிருந்து, நம்பெருமாளை வழிபாடு செய்தால் நற்பலன்கள் கிட்டும் என்பது ஐதீகம்.

அந்த வகையில், 108 வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என பக்தர்களால் அழைக்கப்படுவதுமான திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் ஆலயத்தில், புரட்டாசி மாதத்தில் வழிபடுவதற்காக பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.

