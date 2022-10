என்ன இப்படி வெளிப்படையாக ஆதரிக்கிறார்.. இது நல்லதல்ல.. ஆளுநருக்கு திருநாவுக்கரசர் எச்சரிக்கை

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: இந்தி, சமஸ்கிருதத்தை ஆதரித்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுவது ஜனநாயகத்துக்கும், நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல என்று காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சி அரிஸ்டோ மேம்பாலம் பால கட்டுமானப் பணிகளை காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் இன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து திருநாவுக்கரசர் கூறுகையில், கடந்த 8 முதல் 9 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து முடிக்கப்படாமல் இருந்த பாலத்தின் பணிகள் விரைவில் நிறைவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்பினால் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துக்கு சொந்தமான 66 சென்ட் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

ஆடைக்கட்டுப்பாடா?.. “அது பெண்கள் விருப்பம்”.. ஆளுநர் தமிழிசைக்கு எம்பி கனிமொழி சுளீர் பதிலடி!

English summary

Congress MP Thirunavukarasar has criticized that Governor RN Ravi's support for Hindi and Sanskrit is not good for democracy and the country.