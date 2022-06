திமுக அரசு மலை..மோடி அரசு மடு! பாஜக அண்ணாமலை தமிழக அரசை விமர்சனம் செய்வது ஏன் தெரியுமா? வைகோ பேட்டி

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சி மலை என்று சொன்னால், 8 ஆண்டு பாஜக ஆட்சி மடு என்றுதான் கூறவேண்டும் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ளது. இதனையொட்டி அக்கட்சியினர் திராவிட மாடல் ஆட்சி என்று கடந்த ஓராண்டு செய்த சாதனைகளை பட்டியலிட்டு வருகின்றனர்.

அதேபோல் மத்தியில் பாஜக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று 8 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த 8 ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு செய்த மின்சாரம், தண்ணீர், கேஸ் சிலிண்டர், தூய்மை இந்தியா திட்டம் உள்ளிட்ட சாதனைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் மக்கள் மத்தியில் பேசி வருகின்றனர்.

வைகோ பேட்டி இந்தநிலையில் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக மதிமுக பொதுச்செயலாளார் வைகோ திருச்சி விமான நிலையம் வந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், மதிமுக இயக்கத்திற்கு ஏதாவது சோதனை என்று சொன்னால், எழுச்சி இயற்கையாக ஏற்படும். இந்த எழுச்சிக்கு தொண்டர்களின் உணர்வே காரணம். லட்சியங்கள் அடிப்படையில் உருவான இயக்கம் என்பதால் அந்த உணர்வு மங்காமல் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார். எதிர்க்கட்சிகள் மீது விமர்சனம் தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று வைகோ விமர்சித்துள்ளார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், மக்களின் பேராதரவோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. திமுக அரசு சிறந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அண்ணாமலை பற்றி வைகோ பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை திமுக அரசு மீது தொடர் விமர்சனம் வைப்பது அவரின் வேலை. எதிர்க்கட்சியில் இருப்பதால் அவர் அப்படிதான் இருப்பார். திமுக - பாஜக ஒப்பீடு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஓராண்டு ஆட்சியும், பாஜகவின் எட்டாண்டு ஆட்சியும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்று வைகோ தெரிவித்தார். மேலும், திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சி மலை என்று சொன்னால், பாஜகவின் 8 ஆண்டு ஆட்சி மடு என்றே கூற வேண்டும் என்றும் வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

After a small gap, MDMK Chief vaiko appears in pubic function. He criticizes, BJP ruling in india. appaluds for DMK in TN. Then, He sahres his views on MDMK party Members.