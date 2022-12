“கமிஷன்” வாங்கிய அண்ணாமலை.. காயத்ரியே சொல்லிட்டாரே! ஊழல் பற்றி பாஜக பேசலாமா -ஜெய்னுல் ஆபிதீன் கேள்வி

Trichirappalli

திருச்சி: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு கமிஷன் வாங்கியதாக காயத்ரி ரகுராமே தெரிவித்துள்ள நிலையில் ஊழல் பற்றி பாஜக பேசக்கூடாது என தேசிய தவ்ஹீத் கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஜெய்னுல் ஆபிதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய தவ்ஹீத் கூட்டமைப்பின் சார்பில் நபிகள் நாயகம் குறித்து விளக்கும் வகையில் சிறப்பு மாநாடு ஜனவரி 8ஆம் தேதி திருச்சி செம்பட்டு அருகே நடைபெற உள்ளது.

இது குறித்த செயல்வீரர்கள் கூட்டம் திருச்சி சிங்காரத்தோப்பு அருகே மாவட்ட துணைத் தலைவர் ரபி அஹமது தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அதன் நிறுவனத் தலைவர் ஜெய்னுல் ஆபிதீன் கலந்துகொண்டார்.

பொது சிவில் சட்டம் பற்றி பாஜகவுடன் விவாதிக்கத் தயார்! இடம் நாள் குறிக்கவும்! ஜெயினுல் ஆபிதீன் சவால்!

English summary

President of National Tawheed Federation Jainul Abideen has said that, “BJP should not talk about corruption when Gayathri Raghuram herself has said that Tamil Nadu BJP President Annamalai took commission for central government projects.”