ஏர்போர்ட் சுவரை இடித்துக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்த தக்காளி லாரி.. ஷாக் ஆன அதிகாரிகள்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்!

திருச்சி : திருச்சி விமான நிலைய சுற்றுச் சுவரை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்த தக்காளி லாரியால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஓசூரில் இருந்து அறந்தாங்கி நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த காய்கறி லோடு லாரி டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, திருச்சி விமான நிலைய சுற்றுச்சுவரை இடித்துக்கொண்டு உள்ளே புகுந்தது.

இந்த விபத்தில் விமான நிலைய சிக்னல் கருவிகள் சேதமடைந்துள்ளன. அவற்றை சரி செய்யும் பணியில் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Tomato load lorry broke through the perimeter wall of the Trichy airport and entered. The airport signal equipment was damaged in the accident.