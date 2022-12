"பேரரசர் போல மு.க.ஸ்டாலின்.. சிற்றரசர் போல உதயநிதி" திருச்சியில் வரவேற்ற அமைச்சர் கே.என்.நேரு!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: பேரரசர் போல் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், சிற்றரசர் போல் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் திருச்சிக்கு வந்திருப்பதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார். நீண்ட நாட்களுக்கு பின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருச்சிக்கு வந்திருப்பதால், அவருக்கு திமுக தொண்டர்கள் பிரம்மாண்ட வரவேற்பை அளித்தனர். அதேபோல் திருச்சியில் திமுகவால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களையும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பட்டியலிட்டு பேசியது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் செல்ல தொடங்கியிருக்கிறார். அண்மையில் தென்காசி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்து நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இந்த நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருச்சிக்கு வந்தார்.

திருச்சி விமான நிலையம் வந்த அவருக்கு, நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கம் வரை பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து 9.45 மணியளவில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவிகள், மணிமேகலை விருதுகள், மாநில அளவிலான வங்கியாளர் விருதுகளை வழங்கினார்.

English summary

Minister KN Nehru has said that Chief Minister M.K.Stalin and Minister Udayanidhi Stalin have come to Trichy like an emperor. After a long time, Chief Minister M.K.Stalin had come to Trichy, DMK workers gave him a grand welcome. Similarly, Minister KN Nehru listed the projects being implemented by DMK in Trichy.