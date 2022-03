அதிமுகவை யாரும் மிரட்ட முடியாது... ஒன்றரைக் கோடி தொண்டர்களின் வாயை மூட முடியாது - ஜெயக்குமார்

Trichirappalli

திருச்சி: என் வாயை மூடமுடியாது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களின் வாயை மூட முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். இந்தியாவின் சிறந்த முதல்வர் ஸ்டாலின் என குறிப்பிடுகிறார்களே என்பதற்கு இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த ஜோக் என குறிப்பிட்ட ஜெயக்குமார், திமுகவை கெளரவர்கள் ஆட்சி என்றும் அதிமுக பாண்டவர்கள் ஆட்சி என்றும் கூறியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் 19ம் தேதி நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் திமுகவை சேர்ந்த ஒரு நபர் கள்ள ஓட்டு போடுவதாக கூறி அந்த நபரை அடித்து சட்டையை கழட்டி இழுத்துச் சென்றனர். இது தொடர்பான புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவரது வீட்டில் கைது செய்யப்பட்டு

நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறை அடைக்கப்பட்டார்.

இதனை தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்தார். அந்த வழக்கில் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்தாலும் தொடர்ந்து அவர் மீது நில அபகரிப்பு வழக்கு உட்பட மூன்று வழக்குகள் போடப்பட்டதால் அவர் ஜாமீனில் வெளியே வர முடியவில்லை.

தொடர்ந்து மூன்று வழக்குகளிலும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. மேலும், திருச்சியில் 2 வாரங்கள் தங்கியிருந்து

கன்டோன்மென்ட் காவல் நிலையத்தில் வாரத்தில் திங்கள், புதன், வெள்ளி என மூன்று நாள் கையெழுத்திட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கட்டாந்தரையில் படுத்தேன்.. தீவிரவாதிகள் இருந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன்.. ஜெயக்குமார் குமுறல்

AIADMK ex-minister Jayakumar has said that no one can intimidate the AIADMK and we will not be afraid of intimidation.