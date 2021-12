திருச்சி மக்களே.. வருகிறது சித்த மருத்துவக் கல்லூரி... அமைச்சர் கே.என். நேரு உறுதி

Trichirappalli

oi-Udhayabaskar

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்படும் என நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே.என். நேரு திருச்சியில் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சியில் மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சித்த மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்தபின் அமைச்சர் கே.என்.நேரு இதை தெரிவித்தார்.

புதிய சித்தா மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்குவதற்கான அறிவிப்பு வருகின்ற சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் வெளியிடப்படும் எனவும் அமைச்சர் கே.என். நேரு செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் இந்து கடவுள் சிலை உடைப்பு.. போராட்டத்தில் குதித்த மக்கள்

English summary

Siddha Medical College coming soon in Trichy, says KN Nehru Siddha Medical College will be started in Trichy district on behalf of the Tamil Nadu government, said the Minister of Urban Development KN. Nehru. The announcement of the new Siddha Medical College will be made in the coming assembly session.