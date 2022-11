உரிக்காமலேயே கண்ணீர் வரும் போலயே! துண்டு விழும் பட்ஜெட்..சதம் அடித்த சின்ன வெங்காயத்தின் பெரிய விலை!

Trichirappalli

திருச்சி : தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில் வரத்து குறைவு மற்றும் தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக திருச்சி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் வெங்காயத்தின் விலை 100 ரூபாய் தொட்டுள்ளதால் இல்லத்தரசிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

மழைக்காலம் வந்து விட்டாலே போதும் இல்லத்தரசிகளுக்கு எந்த கவலை வருகிறதோ இல்லையோ.. தக்காளி வெங்காயம் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை விலை உயர்வு அவர்களை பெரும் கவலையில் ஆழ்த்தி விடும்.

மழை காரணமாக வரதுக்கு குறைவு தேவை அதிகரிப்பு இடைத்தரகர்கள் தலையீடு உள்ளிட்ட காரணங்களால் அக்டோபர் முதல் ஜனவரி மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் வெங்காயத்தின் விலை உச்சம் தொடும் கடந்த ஆண்டுகளில் தங்கத்தைப் போல வெங்காயத்தின் விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது.

வெங்காயத்தில் பெரிய வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் எனப்படும் சின்ன வெங்காயம் இல்லாமல் பெரும்பாலான உணவுப் பொருட்களை சமைக்க முடியாது. சாம்பார், புளி குழம்பு, மாமிசம், ஏன் சட்னி வகைகளுக்கு கூட வெங்காயத்துடன் சேர்ந்த்து சமைத்தே மக்கள் பழகி விட்டனர்.

English summary

Housewives are worried as the price of onion has touched 100 rupees in some districts including Trichy due to lack of supply and increase in demand due to continuous rains in Tamil Nadu for the past few days.