திருச்சி: யானைகள் பார்ப்பதற்கு பெரியதாக இருந்தாலும் அது செய்யும் அனைத்துமே குழந்தைத்தனமாக தான் இருக்கும். திருவானைக்காவலில் உள்ள அருள்மிகு ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி கோவில் யானை அகிலா யானைப்பாகன் சொல்லும் அனைத்திற்கும் அழகாக கட்டுப்பட்டு செய்யும் செயல்கள் அனைத்துமே சற்று அதிக குழந்தைத்தனம் கொண்டதாகவே உள்ளது. இதன் காரணமாக கோவிலில் உள்ள அனைவருக்குமே அகிலா மிகவும் பிடித்து விட்டது.

திருவானைக்காவல் கோவில் யானை அகிலாவுக்கு நீச்சல்குளம்..கும்மாளம் பார்த்து பக்தர்கள் உற்சாகம்

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர் ஸ்தலமாக விளங்குவதும், கோச்செங்கட்சோழனால் கட்டப்பட்டதுமான திருவானைக்காவல் அருள்மிகு அகிலாண்டேஸ்வரி உடனுறை ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம் மிகவும் பிரசித்திபெற்றது.

இந்த கோவிலில், காவிரியில் இருந்து துதிக்கை மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து யானை சிவபெருமானை வணங்கியதாக வரலாறு கூறுகிறது. அதனாலேயே இந்த கோவிலுக்கும், யானைக்கும் மிகவும் நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்பட்டது.

Elephants are big to look at but all it does is be childish. The Arulmigu Jambukeswarar Akilandeswari Temple in Thiruvanaikaval is a bit more childish than all the acts that the elephant Akila Yanaipagan says are beautifully bound and done. Because of this Akila is very much liked by everyone in the temple.