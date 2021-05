கமல் சர்வாதிகாரி... மநீம தோல்விக்கான காரணங்களை அடுக்கும் முருகானந்தம் - கட்சியில் இருந்து விலகல்

Trichirappalli

திருச்சி: கமல்ஹாசனின் சர்வாதிகார போக்கினால் தான் மக்கள் நீதி மய்யம் சட்டசபைத் தோல்வியை சந்தித்தது என்று கட்சியில் இருந்து விலகியுள்ள பொதுச்செயலாளர் முருகானந்தம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 100 தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியதே தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் தோற்க காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து அடுத்தடுத்து முக்கியமான நிர்வாகிகள் எல்லோரும் வெளியேறி வருகின்றனர். மகேந்திரன் தொடங்கி சந்தோஷ்பாபு, பத்மபிரியா என பலரும் வெளியேறி வருகின்றனர். மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இலையுதிர்காலம் ஆரம்பமாகி விட்டது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றிபெறவில்லை என்றாலும் கூட சில தொகுதிகளில் கவனிக்கத்தக்க வகையில் வாக்குகளை பெற்றது. முக்கியமாக கொங்கு மாவட்டங்களில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் வாக்கு சதவிகிதம் நன்றாகவே இருந்தது.

MNM General Secretary Muruganantham, who has quit the party, has blamed Kamal Haasan's dictatorial course for the defeat of the MNM assembly. He said the allocation of 100 seats to the coalition parties was the reason for the defeat of the MNM in the elections.