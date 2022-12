கிறுகிறுக்க வைக்கும் வட மாநில கும்பலின் கைவரிசை! தீரன் பட பாணியில் தட்டித்தூக்கிய திருச்சி தனிப்படை!

Trichirappalli

திருச்சி: ராஜஸ்தானிலிருந்து ரயில் ஏறி வந்து திருச்சியில் தொடர்ந்து பூட்டிக்கிடக்கும் வீடுகளை நோட்டமிட்டு கைவரிசை காட்டி வந்த திருட்டு கும்பல் ஒன்றை திருச்சி மாநகர் தனிப்படை தட்டித் தூக்கியுள்ளது.

நகை விற்கிற விலைக்கு நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கஷ்டப்பட்டு நகைகளை சேர்த்து வைத்தால் நோகாமல் நொங்கு திண்கிற கதையாக ஒரே இரவில் அள்ளிக்கொண்டு சொந்த மாநிலமான ராஜஸ்தானுக்கு சென்று அங்குள்ள அவர்களது கிராமத்தில் பதுக்கி வைத்து வந்துள்ளது இந்தக் கும்பல்.

திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை என மூன்று ஊர்களை சேர்ந்த போலீஸாரும் இந்த கும்பலை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தது. இதில் திருச்சி மாநகர் தனிப்படை வைத்த பொறியில் சிக்கி சிறையில் கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அடாவடி திருட்டுக் கும்பல்.

Trichy Special Police Force has arrested a gang of thieves who had come by train from Rajasthan and had been stealing from houses in Trichy.