ஆளுநர் திரும்ப திரும்ப தப்பா பேசுறாரு.. ‘ஆழ்ந்த ஞானம் கிடையாது’ - ஆர்.என்.ரவி மீது வைகோ காட்டம்!

திருச்சி : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு திருக்குறள் பற்றிய ஆழ்ந்த ஞானம் கிடையாது, திருக்குறள் குறித்து தவறான தகவல்களை ஆளுநர் பரப்பி வருகிறார் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

திருக்குறள் பற்றி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நேற்று பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் மதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய வைகோ, இந்துத்வா கருத்துக்களை தமிழகத்தில் எப்படியும் திணித்து விட வேண்டும் என்று சங் பரிவார் இயக்கங்கள் முயற்சி செய்கின்றன. அதற்கு உறுதுணையாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியும் திருக்குறளை பற்றி தவறாக பேசுகிறார் என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Governor RN Ravi has no deep knowledge about Thirukkural and he has been spreading wrong information about Thirukkural : criticized MDMK general secretary Vaiko.