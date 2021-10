விஜய் அரசியல்.. வரவேற்கும் திருமாவளவன்.. சசிகலா, அதிமுக குறித்து சொன்ன முக்கியமான விஷயம்

Trichirappalli

திருச்சி: நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் வரவேற்போம் . அதிமுகவிற்கு வலுவான தலைமை அமையவில்லை. பாஜகவைச் சார்ந்து இருக்கும்வரை அதன் சரிவு தொடரும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் ஆதரவுடன் முதன்முதலாக 169 வேட்பாளர்கள் சுயேட்சை சின்னத்தில் போட்டியிட்டனர். இதில் 115 பதவிகளில் விஜய் மக்கள் இயக்க ஆதரவு வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். இந்த தேர்தலில் தனது ரசிகர்களுக்கு வாக்களிக்குமாறு விஜய் எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை. பிரச்சாரமும் செய்யவில்லை. ஆனாலும் கணிசமாக வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

மக்களிடம் கிடைத்த இந்த வரவேற்பு, விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினரை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்க பொதுச்செயலர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அண்மையில் அளித்த பேட்டியில் எத்தனை பேர் வெற்றி பெற்றனர் என்பதை தெரிவித்தார்.

