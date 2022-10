உலககோப்பை டி20: பாகிஸ்தான்-ஜிம்பாப்வே ரசிகர்கள் திடீர் மோதல்.. காரணம் மிஸ்டர் பீன்.. ஒரே காமெடி

News

oi-Nantha Kumar R

பெர்த்: உலககோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று பாகிஸ்தான்-ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் இருநாட்டு வீரர்களுக்கும் மிஸ்டர் பீன் பெயரை கூறி மோதிக்கொண்ட சம்பவம் ஒரே சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடந்தன. முதலில் தகுதி சுற்று போட்டிகள் நடந்த நிலையில் தற்போது சூப்பர் 12 சுற்று நடந்து வருகிறது.

இதில் அணிகள் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. குரூப் பி பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தென்ஆப்பிரிக்கா, வங்கதேசம், ஜிம்பாப்வே, நெதர்லாந்து ஆகிய அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

Pakistan-Zimbabwe teams are playing today in World Cup T20 cricket match. In this case, the incident of fighting by calling Mr. Bean's name to the players of both countries has caused a lot of laughter.