அரசு சுற்றுலா மாளிகை காவலாளி மீது தாக்குதல்.. விஜய் ரசிகர் மன்ற தலைவர் உள்பட 6 பேருக்கு வலைவீச்சு!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் அரசு சுற்றுலா மாளிகை காவலாளி மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக விஜய் ரசிகர் மன்ற தலைவர் உட்பட 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள அவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி தெற்கு கடற்கரை சாலையில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான சுற்றுலா மாளிகை உள்ளது. இங்கு ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

Police have registered a case against six people, including the chairman of the Vijay fan club, for attacking a government lodge guard in Thoothukudi. The police are looking for them in hiding