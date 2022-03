கடமை கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அவசியம்... தவறு செய்தாலும் தண்டனை நிச்சயம் - மு.க ஸ்டாலின்

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: கடமை கண்ணியம், கட்டுப்பாட்டை திமுகவினர் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல மக்களோடு மக்களாக இருந்து பணியாற்றுவோம். தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் தவறு செய்தால் கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கூட்டணி கட்சிகளை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டும் எச்சரிக்கவில்லை. திருந்தாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் உள்ள திமுக அலுவலகத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சிலையை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் கனிமொழி எம்.பி உள்பட பலர் கலந்துக் கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், தமிழர் தலைமுறை தழைக்கத் தமிழ்த்தாய் பெற்றெடுத்த அண்ணா தலைமையில் திமுக ஆட்சியமைத்த நாள். சோதனைகள், அடக்குமுறைகள், அவதூறுகள் அத்தனையும் கடந்து மக்களின் பேரன்போடு எத்தனை சாதனைகள் படைத்துள்ளோம்.

MK Stalin has said that the DMK must adhere to the dignity and control of duty. As Grandfather Anna said we will work from people to people. Compulsory action will be taken if elected representatives make a mistake. Coalition parties are not warned just to be satisfied. Chief Minister MK Stalin has said that stern action will be taken if not changed.