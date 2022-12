தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு! 13 பேர் குடும்பத்துக்கு கூடுதலாக ரூ.5 லட்சம்! காசோலை வழங்கிய கனிமொழி

Tuticorin

oi-Arsath Kan

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த 13 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்குவதற்கான காசோலையை கனிமொழி எம்.பி. இன்று நேரில் வழங்கினார்.

ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட நிதியோடு கூடுதல் நிதியாக இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Kanimozhi MP presented a check to provide an additional 5 lakh rupees to the families of the 13 people who died in the Thoothukudi firing.