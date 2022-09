வெளிநாட்டிலிருந்து திமுக தலைவர்கள் மீது அவதூறு! நாதக புள்ளி கைது! மனநலம் சரியில்ல.. பரபர வாக்குமூலம்

Tuticorin

oi-Halley Karthik

தூத்துக்குடி: திமுக தலைவர்கள் மீது அவதூறு பரப்பியதாக தூத்துக்குடியில் நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வந்த நாதக பிரமுகர் நேற்று சொந்த ஊர் திரும்பிய நிலையில் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஆனால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், தான் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்து எடுத்து வருவதாக கூறியுள்ளார்.

என்ன டக்குனு மாறிட்டாரு.. திமுக அரசுக்கு 'சப்போர்ட்’.. யூ-டர்ன் போட்ட கார்த்தி சிதம்பரம்!

English summary

The arrest of a NTK personage in Thoothukudi for spreading defamation against DMK leaders has created a lot of excitement. The personage, who was working abroad, was arrested by the police on his return to his hometown yesterday. But after being arrested and produced before the judge, personage said that he is suffering from mental illness and is undergoing treatment.