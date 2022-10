அரிவாளை காட்டி மிரட்டியும் அஞ்சாத இளம்பெண்.. சிசிடிவியால் பிடிபட்ட கோழி திருடர்கள்- டிஜிபி பாராட்டு!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : கோவில்பட்டியில் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை போலீசாரிடம் கொடுத்து கோழி திருடர்களை கைது செய்ய உதவிய இளம்பெண்ணுக்கு, தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்பி பாலாஜி சரவணன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர் வீட்டில் கோழி திருடியவர்களை சிசிடிவி காட்சி மூலம் கண்டறிந்ததால், கோழி திருடிய இளைஞர்கள் வீடு புகுந்து அரிவாளுடன் லாவண்யாவை மிரட்டினர்.

எனினும், லாவண்யா அஞ்சாமல் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசாரிடம் கொடுத்து, அவர்களை கைது செய்யக் காரணமாக இருந்தார்.

கோழி திருடர்களை பிடிக்க உதவிய லாவண்யாவுக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு பாராட்டு தெரிவித்த நிலையில், மாவட்ட எஸ்பி பாலாஜி சரவணன் நேரில் அழைத்து பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளார்.

English summary

Thoothukudi District SP Balaji Saravanan praised the young woman who helped arrest the chicken thieves by handing over the CCTV camera footage to the police even when thieves threatened her with a sickle.