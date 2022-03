சாக்லேட் கொடுத்த சசிகலா..உற்சாகத்தில் தொண்டர்கள் -பரபரப்பாகும் அதிமுக, விறுவிறுப்பாகும் அரசியல் களம்

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தன்னை பார்க்க வந்த தொண்டர்களை சந்தித்துவிட்டு, அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் கொடுத்திருக்கிறார் சசிகலா.

இதனால் இரட்டை தலைமைக்கு எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்தது.

இதையடுத்து தென் மாவட்டங்களில் சசிகலா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கூட்டம் கூட்டமாக தொண்டர்கள் காத்திருந்து சசிகலாவை சந்தித்து செல்கின்றனர்.

சசிகலா-ஓ.ராஜா திடீர் சந்திப்பு..இபிஎஸ்க்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறாரா ஓபிஎஸ்? உச்சகட்ட பரபரப்பில் அதிமுக

English summary

Sasikala has met the volunteers who came to see her and they have given chocolates to the children.