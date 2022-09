கஞ்சா போதை பொருள்.. அப்போ டாஸ்மாக் மதுபானம் என்ன "நாழிக்கிணறு தீர்த்தமா"? சீமான் விமர்சனம்

Tuticorin

oi-Halley Karthik

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று, தனது மகன் மாவீரன் பிரபாகரனுக்கு முடிக்காணிக்கை செலுத்தி வேண்டுதலை நிறைவேற்றினார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழக கோயில்களில் தமிழில் அர்ச்சணை என்பது பெயரளவில் மட்டுமே உள்ளதாக கூறினார். மேலும் கோயில்களில் தமிழ் வழிப்பாட்டை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.

அதேபோல போதை பொருள் ஒழிப்பு சம்பந்தமாகவும் திமுக அரசு மீது தொடர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

English summary

At Tiruchendur Murugan Temple in Thoothukudi District, NTK Chief Coordinator Seeman today fulfilled the wishes of his son Maveeran Prabhakaran. After that, he met the media and said that in Tamilnadu temples, ordination in Tamil is only nominal. He also insisted that Tamil worship should be fully implemented in temples.