இதான் முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டம்.. விரைவில் தூத்துக்குடியில் டைடல் பார்க் - கனிமொழி எம்.பி பேச்சு!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடியில் விரைவில் டைடல் பார்க் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என திமுக எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் நிறைய தொழில் நிறுவனங்களை கொண்டு வந்து நிறைய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் நம் அனைவருடைய கனவாக இருக்கின்றது என்று திமுக எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்தார்.

பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை, கொரோனா தொற்று போன்றவற்றை தாண்டி வெற்றி பெற்று நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் என தூத்துக்குடி வர்த்தகர் சங்க நிகழ்வில் பேசியுள்ளார் தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி.

English summary

“Chief Minister MK Stalin has laid the foundation stone for furniture park in Tuticorin. He has also announced that steps will be taken to bring Tidal Park soon," said MP Kanimozhi Karunanidhi.