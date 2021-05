ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு: விசாரணை ஆணையத்தின் இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல்.. ஸ்டாலினிடம் ஒப்படைப்பு!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான இடைக்கால விசாரணை அறிக்கை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

தூத்துக்குடியில் வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கு சொந்தமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்கி வந்தது. இந்த ஆலை செயல்பட தொடங்கியதில்இருந்து அங்கு இருந்து வெளியேறும் நச்சு வாயுவால் ஆலை இருக்கும் பகுதி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்ட்டனர்.

அப்பகுதி நிலத்தடி நீரும் காற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக வெகுண்டெழுந்த பொதுமக்கள் கடந்த 2018-ம் ஆண்டில் பல்வேறு கட்ட போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

The report of the interim inquiry into the firing at the Sterlite plant in Thoothukudi was handed over to Chief Minister MK Stalin